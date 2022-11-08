Экс главный тренер «Аванграда» рассказал, какие задачи предстоит решить Кравецу

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, какие задачи предстоит решить исполняющему обязанности главного тренера омского клуба Михаилу Кравецу.

«Тренерскому штабу «Авангарда» действительно удалось выстроить игру на результат. Но во многом он достигается благодаря усилиям и голам одного звена, а второе его не всегда поддерживает. Поэтому, как мне видится, Михаил Кравец с помощниками постепенно должен решать несколько задач.

Во-первых, всё-таки найти центрфорварда для второго звена, который поможет раскрепоститься и развяжет руки двум неплохим крайним нападающим – Толчинскому и Грицюку. В команде пытались ротировать центральных, но пока это не дало свои плоды. Поэтому возникает вопрос: есть ли сейчас вообще в составе такой центрфорвард?

Во-вторых, нужно увеличить КПД третьего и четвёртого звеньев. От них, я так понимаю, большой результативности не требуют, их задача – игра в обороне, связывание лидеров соперника, активность, чтобы соперник торопился с принятием решений. Но, на мой взгляд, они должны попробовать быть более активными в созидании, создавать остроту, возможно, где-то зарабатывать на себе удаления соперника. Там есть нападающие, уровень мастерства которых и их физические данные позволяют думать не только о том, как правильно сыграть в обороне, но и об атаке.

Ну и, в-третьих, нужно подтягивать игру в обороне. Там по-прежнему допускается много ошибок, особенно в подстраховке в позиционной обороне – игроки не всегда успевают, это бросается в глаза. При этом скажу, что при появлении в составе Зията Пайгина неправильно принятых решений стало меньше, потому что нагрузку на игроков обороны уменьшилась», — сказал Герсонский в интервью Betonmobile.ru.

«Авангард», набрав 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч омичи сыграют 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом».