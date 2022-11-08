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«Амур» одержал волевую победу над «Динамо», взяв реванш за разгромное поражение в Москве

«Амур» одержал волевую победу над «Динамо», взяв реванш за разгромное поражение в Москве
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В Хабаровске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) одержали хабаровчане.

В конце первого периода счёт открыл нападающий москвичей Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Сергей Лапин с передач Владислава Барулина и Михала Йордана. Через две минуты вторую шайбу хабаровчан забросил Денис Вихарев с передач Сергея Дубакина и Яна Дрозга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл, Волков) – 18:45 (5x5)   1:1 Лапин (Барулин, Йордан) – 22:40 (5x5)   2:1 Вихарев (Дубакин, Дрозг) – 24:51 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Амур» проведёт 10 ноября дома со СКА в 12:00 мск. В этот же день московское «Динамо» отправится в гости к «Сибири» (15:30 мск).

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