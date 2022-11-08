«Амур» одержал волевую победу над «Динамо», взяв реванш за разгромное поражение в Москве

В Хабаровске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) одержали хабаровчане.

В конце первого периода счёт открыл нападающий москвичей Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Сергей Лапин с передач Владислава Барулина и Михала Йордана. Через две минуты вторую шайбу хабаровчан забросил Денис Вихарев с передач Сергея Дубакина и Яна Дрозга.

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Следующий матч «Амур» проведёт 10 ноября дома со СКА в 12:00 мск. В этот же день московское «Динамо» отправится в гости к «Сибири» (15:30 мск).