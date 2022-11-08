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Главный тренер «Динамо» Кудашов: вторая игра под копирку, забиваем и две пропускаем

Главный тренер «Динамо» Кудашов: вторая игра под копирку, забиваем и две пропускаем
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Амура» (1:2).

«Вторая игра под копирку идёт: забиваем один гол, наступает период в игре, когда два пропускаем, пытаемся отыграться, но ничего не получается.

На местное время в Хабаровске не переходили.

Что могу сказать об удалении Якоба Лильи в конце встречи? Для меня оно очень странное. Я сам играл в хоккей, и есть ситуации, когда ты едешь и не можешь подпрыгнуть — ты должен что-то сделать. Он как мог уворачивался от этого момента. Это моё мнение», — цитирует Кудашова официальный сайт бело-голубых.

После сегодняшнего поражения московское «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч москвичи проведут в гости с «Сибирью» 10 ноября.

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