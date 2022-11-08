Епанчинцев — о победе над «Динамо»: много черновой и неприятной работы было проделано

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (2:1) и рассказал, что его команда сегодня была «единым целым».

«Благодарен команде. Отработали как единое целое. Даже когда запасной вратарь вышел без разминки и сыграл на том уровне, который позволил нам победить сегодня. Очень приятно, так как 12 лет команда «Амур» не побеждала «Динамо». Знали, что соперник будет более мотивирован после поражения от «Адмирала». Всё, что планировали, то и выполнили. Много черновой и неприятной работы было проделано. Однако такова жизнь, таков сегодня хоккей, когда нужно заставлять себя через такую работу проходить. Второй период получился переломным — он стал ключом к победе, забили хорошие голы. В концовке тяжеловато было, но вратарь справился с этим и команда ему помогла. Болельщики так же, как и мы, сегодня остались довольны», — цитирует Епанчинцева сайт московского «Динамо».

После победы «Амур» поднялся на 10 строчку в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка. Следующий матч хабаровский клуб проведёт 10 ноября дома со СКА в 12:00 мск.