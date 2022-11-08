Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция

Как стало известно «Чемпионату», голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на плече.
Напомним, 34-летний вратарь омского клуба получил травму в матче с «Северсталью» (4:3) 23 октября 2022 года. После этой встречи Галимов в текущем сезоне на лёд не выходил.
За 10 сыгранных матчей за омский клуб в сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Станислав не одержал ни одной победы, с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности — 3,16.
Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в 2009 и 2010 годах. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.
Напомним, сегодня появилась информация, что «Авангард» может подписать американского голкипера Брэндона Максвелла.
- 8 ноября 2022
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