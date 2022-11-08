Крикунов: победа «Адмирала» была бы полезнее для хоккея, если б они выиграли у СКА в атаке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке с «Адмиралом».

«Как отношусь к победе «Адмирала»? Команда сейчас на ходу, молодцы. Сенсации в поражении СКА не вижу, понятно, что постоянно выигрывать не может ни одна команда в мире. Вспомните советские времена, когда Виктор Васильевич Тихонов собрал всех лучших игроков. У него в ЦСКА была вся сборная СССР, и они и то тогда проигрывали. СКА выдал лучший старт за время существования КХЛ, у команды виден прогресс.

А если возвращаться к сегодняшнему матчу, то, думаю, сказался долгий перелёт. Конечно, интересно, когда аутсайдер или середняк обыгрывает лидера — это хорошо, конкуренция, интрига. Но давайте пойдём от обратного — в какой хоккей играет «Адмирал»? В хоккей от глухой обороны с шестью вратарями на площадке. Понятно, что исполнителей у команды немного. Но для нашего хоккея было бы лучше, если бы такие команды, как СКА, обыгрывались их же оружием: прессингом, атакой. Вот тогда это будет действительно интересно и полезно для развития», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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