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«Овечкин горел игрой». Журналист из США — о противостоянии с Макдэвидом и Драйзайтлем

«Овечкин горел игрой». Журналист из США — о противостоянии с Макдэвидом и Драйзайтлем
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Североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями об успешной игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» 37-летний форвард набрал два очка, забросив шайбу и отдав голевой пас.

«Можно сказать, что Овечкин горел игрой в противостоянии с Макдэвидом и Драйзайтлем. Он показал некоторые навыки», — говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

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