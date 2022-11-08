А. Юдин: в КХЛ будет три легионера. У нас есть отличная возможность развивать молодёжь

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин поддержал сокращение количества легионеров в клубах Континентальной хоккейной лиги. По его мнению, необходимо снизить число иностранных хоккеистов с пяти до трёх.

«В следующем сезоне в КХЛ будет три легионера, и, насколько я понял, решение уже принято. И президент ФХР Владислав Третьяк говорит абсолютно правильно. У нас есть отличная возможность развивать молодёжь, давать ей играть. Каждый год хоккейные школы выпускают тысячи игроков. При правильном подходе многих можно довести до профессионального хоккея. Если мы хотим, чтобы вместо них выступали игроки из третьесортных американских лиг, то это неправильно. Так могут думать только недалёкие люди», — сказал Юдин «Чемпионату».