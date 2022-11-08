Третьяк ответил на резкие слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на резкие слова обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова. Ранее трёхкратный олимпийский чемпион назвал бывшего вратаря сборной СССР «сумасшедшим». Третьяк сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с советскими наставниками Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Фетисову не понравилось это высказывание.
«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый — североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».
- 8 ноября 2022
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