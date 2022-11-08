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Третьяк ответил на резкие слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

Третьяк ответил на резкие слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
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Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на резкие слова обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова. Ранее трёхкратный олимпийский чемпион назвал бывшего вратаря сборной СССР «сумасшедшим». Третьяк сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с советскими наставниками Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Фетисову не понравилось это высказывание.

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый — североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».

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