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Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
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18:50 Мск
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Олег Знарок стал третьим тренером в истории КХЛ, кому удалось провести 700 матчей

Олег Знарок стал третьим тренером в истории КХЛ, кому удалось провести 700 матчей
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В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает казанский «Ак Барс». К середине первого периода счёт 1:1.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка этот матч стал 700-м в Континентальной хоккейной лиге на посту наставника. Таким образом, специалист стал лишь третьим тренером, кому покорилась эта отметка. Он занимает третье место после Владимира Крикунова (722) и Дмитрия Квартальнова (809).

Лидеры по количеству матчей:
1. Дмитрий Квартальнов — 809.
2. Владимир Крикунов — 722.
3. Олег Знарок — 700.
4. Андрей Назаров — 647.
5. Зинэтула Билялетдинов — 581.
6. Андрей Скабелка — 499.
7. Милош Ржига — 490.
8. Илья Воробьёв — 470.
9. Игорь Никитин — 454.
10. Алексей Кудашов — 419.
11. Вячеслав Буцаев — 393.

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