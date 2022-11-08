Олег Знарок стал третьим тренером в истории КХЛ, кому удалось провести 700 матчей

В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает казанский «Ак Барс». К середине первого периода счёт 1:1.

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка этот матч стал 700-м в Континентальной хоккейной лиге на посту наставника. Таким образом, специалист стал лишь третьим тренером, кому покорилась эта отметка. Он занимает третье место после Владимира Крикунова (722) и Дмитрия Квартальнова (809).

Лидеры по количеству матчей:

1. Дмитрий Квартальнов — 809.

2. Владимир Крикунов — 722.

3. Олег Знарок — 700.

4. Андрей Назаров — 647.

5. Зинэтула Билялетдинов — 581.

6. Андрей Скабелка — 499.

7. Милош Ржига — 490.

8. Илья Воробьёв — 470.

9. Игорь Никитин — 454.

10. Алексей Кудашов — 419.

11. Вячеслав Буцаев — 393.