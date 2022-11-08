Главный тренер «Торонто» рассказал, на какой срок выбыл российский вратарь Самсонов

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассказал о сроках восстановления российского голкипера Ильи Самсонова, сообщает журналист Люк Фокс на своей странице в «Твиттере».

Возвращение вратаря ожидается с недели на неделю. Ранее Самсонову должны были сделать МРТ колена. Предполагалось, что страж ворот выбыл минимум на неделю.

Кроме того, другой вратарь «кленовых листьев» Мэтт Мюррей впервые провёл полноценную тренировку после травмы.

Напомним, ранее стало известно, что Самсонов переведён в список травмированных «Торонто». Клуб подписал нового вратаря — Кита Петруцелли. В матче с «Бостоном» (2:1) российский голкипер получил повреждение во время буллита нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. В момент отражения броска Самсонов травмировал колено.



Самсонов в текущем сезоне сыграл за «кленовых листьев» восемь матчей и одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.