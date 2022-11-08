«Нефтехимик» прервал победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

На второй минуте матча Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд. На седьмой минуте Александр Радулов после паса Дмитрия Воронкова сравнял счёт. На 26-й минуте Андрей Белозёров во второй раз поразил ворота казанцев. На 38-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Артёма Галимова в меньшинстве сравнял счёт. На 51-й минуте Станислав Галиев реализовал численное преимущество «пять на три». На 55-й минуте Андрей Чивилёв сделал счёт 3:3. Победу своей команде принёс Евгений Митякин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо». Оба матча состоятся 10 ноября.