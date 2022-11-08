Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» прервал победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме

«Нефтехимик» прервал победную серию «Ак Барса», обыграв казанцев в овертайме
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Лещенко (Галимов) – 01:13 (5x5)   1:1 А. Радулов (Воронков) – 06:23 (5x5)   2:1 Белозёров (Назаров, Кашников) – 25:56 (5x5)   2:2 Семёнов (Галимов) – 37:23 (4x5)   2:3 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 50:00 (5x3)   3:3 Чивилёв (Назаров, Березин) – 54:28 (5x5)   4:3 Митякин (Порядин) – 64:46 (3x3)

На второй минуте матча Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд. На седьмой минуте Александр Радулов после паса Дмитрия Воронкова сравнял счёт. На 26-й минуте Андрей Белозёров во второй раз поразил ворота казанцев. На 38-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Артёма Галимова в меньшинстве сравнял счёт. На 51-й минуте Станислав Галиев реализовал численное преимущество «пять на три». На 55-й минуте Андрей Чивилёв сделал счёт 3:3. Победу своей команде принёс Евгений Митякин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Ак Барс» в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо». Оба матча состоятся 10 ноября.

Новость по теме
Радулов забил 10-й гол в сезоне, издевательски обыграв вратаря «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022