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Овечкин — в тройке худших игроков НХЛ по показателю полезности

Овечкин — в тройке худших игроков НХЛ по показателю полезности
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал два (1+1) очка во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». Кроме того, капитан «столичных» заработал показатель полезности «-2».

Овечкин занимает третье место в списке худших игроков НХЛ по индексу полезности. У него за 14 матчей — «-11». Он делит третью строчку с защитником «Сент-Луис Блюз» Тори Крюгом. Хуже полезность только у двух нападающих «блюзменов» — Райана О'Райлли («-12») и Джордана Кайру («-15»).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

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