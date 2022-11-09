Никита Кучеров набрал 21-е очко в сезоне НХЛ и продлил серию до 11 матчей

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23 с «Эдмонтоном», который в эти минуты проходит на «Амали-Арене» в Тампе.
На исходе десятой минуты Кучеров ассистировал Брэндону Хагелю, а канадец сравнял счёт. «Тампа» отыгралась после шайбы Уоррена Фёгеле, пропущенной в большинстве двумя минутами ранее. На момент подготовки новости завершён первый период, счёт — 1:1.
Кучеров отметился результативным действием в 11-й игре подряд. На счету Никиты в текущем сезоне уже 21 очко. Он оформил шесть голов и отдал 15 результативных передач. До игры с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин делил третье место в гонке бомбардиров с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, у которого 20 очков. Выше Кучерова по очкам только двое, и как раз из «Эдмонтона» – Леон Драйзайтль (25) и Коннор Макдэвид (27).
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