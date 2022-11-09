Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая Проворова помогла «Филадельфии» нанести «Сент-Луису» восьмое поражение кряду

Голевая Проворова помогла «Филадельфии» нанести «Сент-Луису» восьмое поражение кряду
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Лукаш Седлак, а также Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов отметился по ходу матча результативной передачей.

За «Сент-Луис» в этой встрече отличился Райан О'Райлли. А моменте с голом ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями в данном матче отметиться не смогли.

Таким образом, «Сент-Луис» потерпел восьмое поражение подряд. У «Филадельфии», в свою очередь, вторая победа кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эллисон (Проворов, Фараби) – 30:11 (5x5)   2:0 Конечны (Типпетт, Хейз) – 36:37 (5x5)   3:0 Кейтс (Санхайм, Лотон) – 39:57 (4x4)   3:1 О'Райлли (Барбашёв, Ледди) – 45:22 (5x5)   4:1 Седлак (Силер, Кейтс) – 46:44 (5x5)   5:1 Типпетт (Конечны) – 59:21 (5x5)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Итоговый счёт 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Каррье) – 00:45 (5x5)   1:1 Лильегрен (Кемпф, Астон-Риз) – 05:05 (5x5)   1:2 Айкел (Стоун, Стивенсон) – 17:55 (5x5)   2:2 Марнер (Мэттьюс, Сандин) – 33:50 (5x5)   3:2 Лильегрен (Марнер, Райлли) – 36:56 (5x5)   3:3 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 51:43 (4x5)   3:4 Смит (Теодор, Карлссон) – 60:23 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022