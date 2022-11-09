Голевая Проворова помогла «Филадельфии» нанести «Сент-Луису» восьмое поражение кряду

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Лукаш Седлак, а также Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов отметился по ходу матча результативной передачей.
За «Сент-Луис» в этой встрече отличился Райан О'Райлли. А моменте с голом ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями в данном матче отметиться не смогли.
Таким образом, «Сент-Луис» потерпел восьмое поражение подряд. У «Филадельфии», в свою очередь, вторая победа кряду.
В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Итоговый счёт 4:3.
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