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Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Эдмонтон»

Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Эдмонтон»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

На 8-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Уоррена Фёгеле. Но спустя две минуты Брэндон Хагель с передачи российского нападающего Никиты Кучерова сравняли счёт. Потом Коннор Макдэвид на 23-й минуте вывел гостей вновь вперёд. Через две минуты Леон Драйзайтль укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте Алексу Килорну удалось отыграть ещё одну шайбу.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+1», а у Владислава Наместникова – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Маклауд) – 07:45 (4x5)   1:1 Хагель (Кучеров, Пойнт) – 09:53 (5x5)   1:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 22:09 (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 24:07 (5x4)   2:3 Киллорн (Пербикс, Пойнт) – 40:49 (5x5)

В параллельном матче в Баффало «Баффало Сэйбрз» принял на своём льду «Аризону Койотс». Этот матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

За победителей забивали Лоусон Круз, Матиас Маччелли, Лиам О'Брайен и Клейтон Келлер. За хозяев шайбу забросил Тейдж Томпсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Круз (Маччелли) – 00:23 (5x5)   1:1 Томпсон (Далин, Куинн) – 14:26 (5x4)   1:2 Маччелли (Вялимяки, Хэйтон) – 17:30 (5x4)   1:3 О'Брайен (Мозер, Келлер) – 42:24 (5x5)   1:4 Келлер (О'Брайен, Бойд) – 57:50 (en)
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