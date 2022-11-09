Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Эдмонтон»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.



На 8-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Уоррена Фёгеле. Но спустя две минуты Брэндон Хагель с передачи российского нападающего Никиты Кучерова сравняли счёт. Потом Коннор Макдэвид на 23-й минуте вывел гостей вновь вперёд. Через две минуты Леон Драйзайтль укрепил преимущество своей команды. На 41-й минуте Алексу Килорну удалось отыграть ещё одну шайбу.



Российский голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+1», а у Владислава Наместникова – «-1».

В параллельном матче в Баффало «Баффало Сэйбрз» принял на своём льду «Аризону Койотс». Этот матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.



За победителей забивали Лоусон Круз, Матиас Маччелли, Лиам О'Брайен и Клейтон Келлер. За хозяев шайбу забросил Тейдж Томпсон.