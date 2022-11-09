Зарипов: никто не обещал, что сезон «Ак Барса» будет состоять из одних побед и улыбок

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).
«Мы выиграли два матча, и обстановочка внутри коллектива поменялась, напряженность вокруг стала спадать. Но это все равно спорт, хоккей, мы были готовы к таким трудностям. Сегодня была равная игра, но свои же, именно свои ошибки привели к такому результату. Будем работать, искать пути. Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок.
Бороться с невынужденными удалениями каждый должен в своей голове – кто удалился сегодня, позавчера, в следующих матчах. Да, бывают какие-то курьёзы, случайности, но в основном все удаления по делу, от безысходности. Тренеры ругаются, партнёры с недовольством подсказывают, как нужно было сыграть в той ситуации – от этого толку мало. Нужно игроку в себе копаться, осознать свою ошибку и делать выводы.
В Нижнем Новгороде будет битва? У нас другого выхода нет, мы здесь собрались не для того, чтобы отбывать номер или надеяться на помощь партнера. Все собрались, чтобы каждый вносил свою крупиночку в победу. Да, не пошло легко, и сейчас все понимают, что ничего нам просто так не дастся. Будем каждый из себя вытаскивать эту крупинку и собирать цепочку, которая должна нас к чему-то привести», – цитирует Зарипова официальный сайт казанского клуба.
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