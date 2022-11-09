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Реакция Капризова на удаление до конца матча за удар по лицу защитника «Кингз» Даути

Реакция Капризова на удаление до конца матча за удар по лицу защитника «Кингз» Даути
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В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Идёт третий период, счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рубанул клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. Кирилл, сидя на скамейке штрафников в ожидании наказания за этот удар, с опаской поглядывал на куб, где крутили повтор игрового эпизода. После объявления вердикта судей пострадавший канадец с ехидной улыбкой помахал Капризову рукой, провожая его уход с площадки в раздевалку.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Копитар, Даути) – 53:57 (5x5)

В текущем сезоне Капризов провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 очков — забил восемь голов и отдал пять результативных передач. «Миннесота» занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции, проведя 11 матчей текущего сезона.

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