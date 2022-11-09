Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вышел на единоличное третье место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона

Кучеров вышел на единоличное третье место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин отметился результативным действием в 11-й игре подряд, что является повторением лучшей серии с набранными очками в нынешнем сезоне во всей лиге. Ранее подобным достижением отметился нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Кроме того по итогам игрового дня Никита вышел на единоличное третье место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона с 21 очком (6+15). Он уступает лишь суперзвёздам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю с 26 очками и Коннору Макдэвиду с 29 очками.

«Тампа-Бэй» в текущем сезоне после 13 проведённых матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Эдмонтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022