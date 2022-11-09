Кучеров вышел на единоличное третье место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин отметился результативным действием в 11-й игре подряд, что является повторением лучшей серии с набранными очками в нынешнем сезоне во всей лиге. Ранее подобным достижением отметился нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Кроме того по итогам игрового дня Никита вышел на единоличное третье место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона с 21 очком (6+15). Он уступает лишь суперзвёздам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю с 26 очками и Коннору Макдэвиду с 29 очками.
«Тампа-Бэй» в текущем сезоне после 13 проведённых матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
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