Голкипер «Кингз» Джонатан Куик обошёл Евгения Набокова по «сухим» матчам в карьере НХЛ

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева площадки.

Голкипер «королей» Джонатан Куик отразил 21 бросок и оформил шат-аут, который стал 67-м для американского вратаря за регулярный чемпионат и плей-офф НХЛ вместе взятые. По этому показателю Куик обошёл российского вратаря Евгения Набокова, который провёл 66 «сухих» матчей в карьере. Лидером по числу матчей без пропущенных шайб является легендарный канадский голкипер Мартин Бродо, на счету которого 149 «сухих» матчей за регулярку и плей-офф НХЛ.

36-летний Куик всю карьеру провёл за «Кингз», в составе которых дважды становился обладателем Кубка Стэнли.