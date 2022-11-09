Тамбиев — о Шулаке: ездил к Либору в Чехию, чтобы убедить отыграть сезон за «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, как удалось набрать пятёрку легионеров для игры в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Изначально знали, что нужно именно пять иностранцев, чтобы заполнить нам недостающие вакансии. Мы начали искать легионеров с марта, просматривали много кандидатов. Удалось договориться с Елисеевым. К Шулаку я ездил в Чехию. В Остраве мы с ним встречались лично. Убедил его, чтобы отыграл сезон за «Адмирал». Он отреагировал положительно. После этого сказал ему: «Значит, у нас есть капитан на следующий год». Кристофа отметил на чемпионате мира, он играл за Словакию в первом звене. Колби Уильямса просматривали вместе с Андреем Банадой – он отвечает за защитников у меня. Нам нужен был оборонец в пару к Шулаку. Мозик отказался ехать в Россию, поэтому нам нужен был к Либору «домосед», чтобы для Шулака были немного развязаны руки, потому что он — подключающийся защитник. Червены я набрал, и мы пообщались. Он собирался ехать в Россию, но только в другой клуб. Переговорив с ним, он выбрал «Адмирал». Вот такая история. Так всех и собрали. Кого-то убедили, с кем-то встретились. Они все к августу приехали, влились в команду.

Были ли опасения, что кто-то из легионеров в последний момент откажется лететь на Дальний Восток? Были. Вот история с Елисеевым. Он сыграл только две игры всего, а остальное время тренировался. Конечно, настроения ему это не добавляло. Мы не могли наиграть легионерское звено в большинстве. Человек весь август не играл, а только тренировался. Не знали до последнего — сможет ли он выступать. Буквально за три часа до игры с «Куньлунем» 2 сентября пришла новость, что Елисеева допустили. С Николаем была сложная ситуация. А по поводу остальных… Был уверен только за Либора, что он точно приедет. С другими — сложнее, но они приехали, играют, довольны всем», — цитирует Тамбиева AllHockey.ru.

«Адмирал» в текущем сезоне провёл 28 матчей регулярного чемпионата и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. Михал Криштоф с 21 (5+16) очком является лучшим бомбардиром команды. На втором месте расположился капитан «Адмирала» Либор Шулак, который набрал 19 (7+12) очков.