Голкипер «Адмирала»: даже когда не твой день — надо биться. Это нам доносит Тамбиев

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков рассказал о составляющих успеха дальневосточной команды в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. На данный момент «Адмирал» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции.

«Чувствуем ли себя командой-сенсацией? Да нет. Мы не думаем об этом. Просто выходим на лёд и стараемся выиграть каждую игру. Step by step идём по дистанции. Сейчас ребята очень много блокируют бросков. Полевые игроки исправляют наши ошибки, мы помогаем им. Слава богу, что так всё получается.

«Адмирал» среди лидеров КХЛ по блокированным броскам, часто ли игроки в раздевалке используют лёд? Да-да. Конечно! Кто-то по три-четыре пакета со льдом берёт. Тренеры просят блокировать броски. Ребята собрались самоотверженные. Бывало, что по три броска за смену блокировал один человек! Я всем парням безмерно благодарен. Уверен, что это приносит нам результат.

Нет ли опасений, что «Адмирал» надолго не хватит? У меня точно нет никаких опасений. Зачем далеко загадывать? Долгосрочные планы я точно не строю. Надо просто готовиться к следующей игре. Были ли матчи, после которых Тамбиев устраивал разнос в раздевалке? Пару раз за сезон. Да я не назвал бы это разносом. Скорее, просто хотел до нас достучаться. Пытался донести, что нельзя, например, вытягиваться в струнку, когда идёт бросок по нашим воротам. Он это очень не любит. У всех бывают матчи, когда что-то не получается. Но даже когда не твой день — надо биться. Это нам доносит Тамбиев», — приводит слова Серебрякова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Серебрякова 20 проведённых матчей, в которых голкипер одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 94,7%.