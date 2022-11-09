«Ужасная ситуация». Тренер сборной Словакии — о том, что не может вызывать игроков из КХЛ

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался о неспособности вызывать хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги в национальную команду.

«Ужасная ситуация. Хотя я не очень вовлечён в политику, я ищу игроков. Каждый год у нас есть возможность испытать на турнирах многих молодых хоккеистов, особенно из нашей родной лиги», — приводит слова Рэмзи Sport Aktuality.

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге играют вратари Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак»), Юлиус Гудачек («Барыс»), защитники Кристиан Ярош («Авангард») и Михал Чайковски («Сибирь»), а также нападающие Михал Криштоф («Адмирал») и Адам Лишка («Северсталь»). Юлиус Гудачек уже завершил карьеру в сборной.