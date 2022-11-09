«Авангард» одержал пятую победу подряд, обыграв «Металлург» благодаря дублю Рида Буше

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
На 15-й минуте Рид Буше вывел омскую команду вперёд. На 31-й минуте Семён Чистяков удвоил преимущество «ястребов». На 41-й минуте Никита Коростелёв, забросив при игре «пять на три», сократил отставание до минимума. Спустя ровно 30 секунд Максим Карпов сравнял счёт. На 52-й минуте Рид Буше с передачи Корбана Найта оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Металлург» примет «Барыс». Оба матча состоятся 11 ноября.
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