«Ребята наслаждаются хоккеем». Кравец назвал причины пяти подряд побед «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после матча с «Металлургом» объяснил, благодаря чему омичи выигрывают уже пять встреч подряд.
«Хочу поблагодарить команду за важную победу с сильным соперником. Было непросто, особенно в начале третьего периода, когда играли втроём и позволили «Магнитке» сравнять. Но перевернули игру, забили гол, а потом выстояли.
«Химия» первого звена? Считаю, что с первых тренировок это всё сложилось, а сейчас укрепляется. Три отличных мастера, которые играют в хороший хоккей. Но у нас есть и другие звенья, которые на 200% выполняют свою работу. Пять побед подряд? Есть команда, есть ребята, которые верят друг в друга и играют всегда на победу. Мне кажется, ребята с первых матчей действовали так, как я просил. Потом мы успели потренироваться, что-то дополнительно подсказать. Ребята с каждым днём всё лучше воспринимают и наслаждаются хоккеем», — сказал Кравец после матча.
- 9 ноября 2022
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