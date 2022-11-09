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Русский игрок «Айлендерс» рассказал, какую букву не выговаривают американские комментаторы

Русский игрок «Айлендерс» рассказал, какую букву не выговаривают американские комментаторы
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Российский нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков, два года проучившийся в Университете Коннектикута, рассказал об обучении в NCAA.

Американские комментаторы проговаривают фамилию как «Ишка»? Они не могут произнести букву «Х», и получается что-то типа «Ишаков». Я не сержусь, я говорю — как произносите, так и говорите. Я проговаривал, как правильно произнести фамилию, но именно с буквой «Х» возникают проблемы», — сказал Исхаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Отметим, что прошлый сезон хоккеист провёл в немецком «Адлер Мангейм», за который сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В текущем чемпионате АХЛ за «Бриджспорт Айлендерс» Исхаков сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 14 (4+10) очков.

Полное интервью можно прочитать завтра, 10 ноября, в 10:00.

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