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«Сочи» обыграл «Локомотив», прервав 12-матчевую серию поражений

«Сочи» обыграл «Локомотив», прервав 12-матчевую серию поражений
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Ярулин – 03:00 (5x5)   1:1 Елесин (Красковский, Чехович) – 03:25 (5x5)   2:1 Попугаев (Алтыбармакян, Гормли) – 38:33 (5x5)   2:2 Каюмов (Коршков, Сергеев) – 42:08 (5x4)   3:2 Алтыбармакян – 49:41 (5x5)   3:3 Никулин (Иванов, Алексеев) – 56:20 (5x5)   4:3 Алтыбармакян (Хафизов) – 62:32 (3x3)

На четвёртой минуте Тигран Ярулин вывел сочинцев вперёд. Через 25 секунд Александр Елесин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Павел Красковский и Иван Чехович. На 39-й минуте Никита Попугаев после паса Андрея Алтыбармакяна, прежде исполнившего спинораму, во второй раз поразил ворота железнодорожников. На 43-й минуте Артур Каюмов во второй раз сравнял счёт. На 50-й минуте отличился сам Андрей Алтыбармакян. На 57-й минуте Степан Никулин восстановил равенство в счёт. В овертайме победу своей команде принёс Андрей Алтыбармакян.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 ноября в Минске сыграет с «Динамо». «Сочи» 12 ноября примет «Торпедо».

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