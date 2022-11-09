«Сочи» обыграл «Локомотив», прервав 12-матчевую серию поражений

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0).

На четвёртой минуте Тигран Ярулин вывел сочинцев вперёд. Через 25 секунд Александр Елесин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Павел Красковский и Иван Чехович. На 39-й минуте Никита Попугаев после паса Андрея Алтыбармакяна, прежде исполнившего спинораму, во второй раз поразил ворота железнодорожников. На 43-й минуте Артур Каюмов во второй раз сравнял счёт. На 50-й минуте отличился сам Андрей Алтыбармакян. На 57-й минуте Степан Никулин восстановил равенство в счёт. В овертайме победу своей команде принёс Андрей Алтыбармакян.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 ноября в Минске сыграет с «Динамо». «Сочи» 12 ноября примет «Торпедо».