Минское «Динамо» нанесло «Спартаку» шестое поражение подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Владимир Алистров с передачи Алексея Емелина вывел минчан вперёд. На 30-й минуте Шейн Принс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Фил Вароне и Роман Старченко. За четыре секунды до завершения второго периода Джоуи Кин с передачи Фила Вароне вывел москвичей вперёд. На 44-й минуте Райан Спунер сравнял счёт. На последней минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Павла Варфоломеева реализовал большинство.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Спартак» 14 ноября встретится с московским «Динамо».