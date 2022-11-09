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Минское «Динамо» нанесло «Спартаку» шестое поражение подряд

Минское «Динамо» нанесло «Спартаку» шестое поражение подряд
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Алистров (Емелин) – 26:57 (4x4)   1:1 Принс (Вароне, Старченко) – 29:46 (5x5)   1:2 Кин (Вароне) – 39:56 (5x4)   2:2 Спунер (Сапего, Мороз) – 43:43 (5x4)   3:2 Горбунов (Варфоломеев) – 59:08 (5x4)

Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Владимир Алистров с передачи Алексея Емелина вывел минчан вперёд. На 30-й минуте Шейн Принс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Фил Вароне и Роман Старченко. За четыре секунды до завершения второго периода Джоуи Кин с передачи Фила Вароне вывел москвичей вперёд. На 44-й минуте Райан Спунер сравнял счёт. На последней минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Павла Варфоломеева реализовал большинство.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Спартак» 14 ноября встретится с московским «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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