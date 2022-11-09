Минское «Динамо» нанесло «Спартаку» шестое поражение подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
Первый период прошёл без голов. На 27-й минуте Владимир Алистров с передачи Алексея Емелина вывел минчан вперёд. На 30-й минуте Шейн Принс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Фил Вароне и Роман Старченко. За четыре секунды до завершения второго периода Джоуи Кин с передачи Фила Вароне вывел москвичей вперёд. На 44-й минуте Райан Спунер сравнял счёт. На последней минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Павла Варфоломеева реализовал большинство.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Спартак» 14 ноября встретится с московским «Динамо».
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:31
-
21:02
-
21:00
-
20:39
-
20:02
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:27
-
19:13
-
18:57
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
17:01
-
16:31
-
16:00
-
15:42
-
15:19
-
14:53
-
14:24
-
13:52
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:07
-
11:51
-
11:30
-
11:25
-
11:05