Форвард системы «Айлендерс» Исхаков рассказал о строгом дресс-коде клуба
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Российский нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков, два года проучившийся в Университете Коннектикута, рассказал о строгом дресс-коде клуба.
«Да, у нас всё чисто должно быть — ни бороды, ни усов. С причёской то же самое — не слишком длинные. Когда приезжаешь в другой город, вся команда должна выглядеть презентабельно», — сказал Исхаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Отметим, что прошлый сезон хоккеист провёл в немецком «Адлер Мангейм», за который сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В текущем чемпионате АХЛ за «Бриджспорт Айлендерс» Исхаков сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 14 (4+10) баллов.
Полное интервью можно прочитать завтра, 10 ноября, в 10:00.
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