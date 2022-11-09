«Оттава» выставила Никиту Зайцева на драфт отказов
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«Оттава Сенаторз» выставила 31-летнего российского защитника Никиту Зайцева на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Помимо него, «сенаторы» добавили на уэйвер бывшего голкипера ряда клубов КХЛ Магнуса Хелльберга. Кроме того, «Бостон Брюинз» принял решение отказаться от Майка Райлли.
Отметим, что в нынешнем сезоне российский защитник принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 1 (0+1) очко при общем показателе полезности «-3». В минувшем сезоне Зайцев, выступая за «Оттаву», провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 очков: на его счету две заброшенные шайбы и девять результативных передач.
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