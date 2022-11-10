Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» уступил «Монреалю», у Андрея Кузьменко – «+1»

«Ванкувер» уступил «Монреалю», у Андрея Кузьменко – «+1»
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Уже на первой минуте игры за хозяев отличился Ник Судзуки. На 9-й минуте удвоил преимущество Арбер Джекай. А ещё через четыре минуты забил и Кирби Дак. На 34-й минуте ещё одну шайбу за хозяев забросил Майк Хоффман. На 45-й минуте отыграл один гол Люк Шенн. А ещё через четыре минуты за гостей забил и Нильс Хёгландер. Итоговый счёт на табло установил Дак.

За хозяев играл единственный россиянин – форвард Евгений Дадонов. Он результативными действиями не отметился. У гостей в составе было сразу три российских нападающих. Андрей Кузьменко заработал коэффициент полезности «+1», Василий Подколзин – «-1», а Илья Михеев очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Судзуки (Друен, Кофилд) – 00:55 (5x4)   2:0 Джекай (Монахан) – 08:47 (5x5)   3:0 Дак – 12:23 (5x5)   4:0 Хоффман (Ковачевич, Дворак) – 33:01 (5x5)   4:1 Шенн (Бёзер) – 44:45 (5x5)   4:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 48:57 (5x5)   5:2 Дак (Судзуки) – 55:02 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022