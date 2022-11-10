«Ванкувер» уступил «Монреалю», у Андрея Кузьменко – «+1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Уже на первой минуте игры за хозяев отличился Ник Судзуки. На 9-й минуте удвоил преимущество Арбер Джекай. А ещё через четыре минуты забил и Кирби Дак. На 34-й минуте ещё одну шайбу за хозяев забросил Майк Хоффман. На 45-й минуте отыграл один гол Люк Шенн. А ещё через четыре минуты за гостей забил и Нильс Хёгландер. Итоговый счёт на табло установил Дак.
За хозяев играл единственный россиянин – форвард Евгений Дадонов. Он результативными действиями не отметился. У гостей в составе было сразу три российских нападающих. Андрей Кузьменко заработал коэффициент полезности «+1», Василий Подколзин – «-1», а Илья Михеев очков не набрал.
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