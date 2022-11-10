Форвард системы «Айлендерс» Исхаков — об игре в Финляндии: язык — арабская вязь

Форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился воспоминаниями о жизни в Финляндии во времена выступлений в Лииге.

«ТПС был первым клубом, который высказал желание меня подписать. По сути, долго не раздумывали. Финская и шведская лиги похожи, много техничных игроков, защитники и форварды хорошо катаются. По тактике они хорошо играют, это видно и по результатам сборной, и Лиига — это одна из лучших лиг для развития.

Удивило ли что-то в быту? Я в Европе с 15 лет каждое лето. Погода такая же, как в России, зимой холодно и снег, всё родное. В Финляндии был до этого пару раз, ничего нового не было. Язык очень сложный, да. Это какая-то арабская вязь. Славянские языки, например, похожи — чешский и словацкий схожи или немецкий и французский. Когда слушаешь финский, вообще не понимаешь, о чём они говорят. С произношением точно так же, оно не самое лёгкое», — сказал Исхаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В нынешнем сезоне АХЛ 22-летний нападающий провел за «Бриджпорт» 10 игр и набрал 14 (4+10) очков.