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Кирилл Капризов забил девятый гол в сезоне в матче с «Анахаймом»

Кирилл Капризов забил девятый гол в сезоне в матче с «Анахаймом»
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В эти минуты в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 1:1. В составе «Миннесоты» одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Капризов набрал 14-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету девять голов и пять результативных передач при коэффициенте полезности «-6».

Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий провёл 149 матчей, в которых забил 83 гола и сделал 90 результативных передач при показателе полезности «+31».

Ранее стало известно, что Кирилла оштрафовали на $ 5 тыс. за инцидент в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

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