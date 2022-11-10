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Дубль Капризова в матче с «Анахаймом» помог «Миннесоте» прервать серию поражений

Дубль Капризова в матче с «Анахаймом» помог «Миннесоте» прервать серию поражений
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он первым из россиян добрался до отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Ещё по шайбе за «дикарей» забросили Мэтт Дамба и Джозеф Крамаросса. Единственный гол за «Анахайм» забил Павол Регенда. Отметим, что по ходу встречи было несколько стычек и драк, в том числе за минуту до конца матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Регенда (Ватрано, Куликов) – 33:24 (5x5)   1:1 Капризов (Болди, Эддисон) – 36:37 (5x4)   1:2 Дамба (Дьюар, Шоу) – 41:41 (5x5)   1:3 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 43:23 (5x3)   1:4 Крамаросса (Джост) – 51:42 (5x5)

«Миннесота» прервала серию из двух поражений. «Анахайм» уступил во втором матче подряд. Следующий матч «дикари» проведут 12 ноября на выезде с «Сиэтл Кракен». «Утки» в следующем матче примут на своём льду «Чикаго Блэкхоукс» 13 ноября.

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