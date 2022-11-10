Дубль Капризова в матче с «Анахаймом» помог «Миннесоте» прервать серию поражений

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он первым из россиян добрался до отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Ещё по шайбе за «дикарей» забросили Мэтт Дамба и Джозеф Крамаросса. Единственный гол за «Анахайм» забил Павол Регенда. Отметим, что по ходу встречи было несколько стычек и драк, в том числе за минуту до конца матча.
«Миннесота» прервала серию из двух поражений. «Анахайм» уступил во втором матче подряд. Следующий матч «дикари» проведут 12 ноября на выезде с «Сиэтл Кракен». «Утки» в следующем матче примут на своём льду «Чикаго Блэкхоукс» 13 ноября.
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