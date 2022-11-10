Третьяк: для Казахстана играть с Россией важнее, чем для нас с ними

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что для сборной Казахстана будет очень полезно получить опыт игры со сборной России в рамках Кубка Первого канала.

«Федерация старается, чтобы как можно больше наши молодые игроки получали опыт. Наша задача — как можно больше проводить соревнований. Но есть то, что есть. С Беларусью у нас вообще меморандум подписан — от детских команд до взрослых, включая детские, женские команды и национальную сборную. Мы ждём ещё и Кубок Первого канала. Главная наша задача, чтобы они действительно тренировались, играли на высоком уровне, поэтому федерация сейчас уделяет внимание нашим молодым игрокам, чтобы они набирались опыта. Телевидение будет показывать, мы сейчас договариваемся, чтобы показывали этот турнир. Ряд игроков — Мичков, Иванов — они уже играют в Континентальной хоккейной лиге. Есть у нас хорошие звёздочки — дай бог, чтобы они развивались.



В казахстанской прессе критикуют решение сборной играть с Россией? Я не знаю, я на слухи не реагирую. Они приезжают, будут играть. С белорусами попроще немного. Но для Казахстана больше счастье, что они будут участвовать и играть в первой и второй наших сборных. Я думаю, для них это больше и важнее, чем для нас. Мы хотим сотрудничать, потому что мы близки по народу. Сегодня мы приглашаем тех, кого видим. Есть ли опасения, что они откажутся? Нет, у нас есть договорённость. Хотели пригласить сборную Китая, но хотим, чтобы в ней побольше китайцев было», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.