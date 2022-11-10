Третьяк сообщил, что ФХР не подпишет контракты с тренерами из штаба Жамнова на этот сезон

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что на Кубке Первого канала сборную России возглавит Алексей Жамнов, а сборная России до 25 лет выступит под руководством Романа Ротенберга.

«Кто будет возглавлять сборные на Кубке Первого канала? Первую сборную России будет тренировать Алексей Жамнов. Сборную России до 25 лет — Роман Ротенберг.

Штаб Жамнова? Вопрос нужно задать ему. Состав игроков и тренеров он предоставит до 1 декабря. Он должен дать нам этот список. Потому что турнир скоротечный, и он всего один в этом сезоне. Пусть приглашает того, кого считает нужным. Будем ли подписывать контракты с тренерским штабом? А какой контракт? Нет. На две игры, что ли, подписывать контракт? Просто Жамнов приглашает, и люди будут участвовать.

Кто войдёт в штаб Ротенберга? Он ещё не определен. Поэтому мы вам пока не сообщаем. Он говорил в интервью, что это будет штаб СКА? Ну, это логично. А для ФХР главное, чтобы у первой сборной был достойный конкурент. Я не говорю, что белорусы слабые. Но мы хотим собрать два сильных состава своих команд. Так было и в советское время. Тогда участвовали две сборные СССР, потому что команд не хватало. И однажды даже вторая сборная выиграла «Приз «Известий», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.