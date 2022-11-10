«Не каждая супруга отпустит своего мужчину». Третьяк — о посещаемости матчей КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк выделил причины низкой посещаемости в текущем сезоне КХЛ.
«Не каждая супруга отпустит своего мужчину, когда четыре-пять матчей подряд. Этого не было, впервые такое сейчас. Это и материально… И билет надо покупать. Мы не привыкли к такому ритму. В НХЛ привыкли – у нас нет. Сравнение идёт. Конечно, где-то зрительность падает – не из-за того, что легионеров нет, а из-за того, что действительно сегодня обстановка сложная, вы знаете. Каждый думает о своей семье, как прожить. Естественно, такая ситуация и есть. Наши хоккеисты не привыкли к такой работе, чтобы столько матчей играть. С одной стороны – хорошо, с другой – это надо команду готовить, очень много травмированных, надо ещё посмотреть, как до плей-офф все доживут», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 ноября 2022
-
12:10
-
12:02
-
11:54
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:33
-
11:30
-
11:05
-
10:44
-
10:25
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:14
-
08:53
-
08:31
-
08:15
-
08:14
-
07:58
-
07:52
-
07:02
-
06:38
-
06:13
-
06:03
-
05:35
-
03:43
- 9 ноября 2022
-
23:56
-
23:42
-
23:03
-
23:00
-
22:45
-
22:22
-
22:00
-
21:55