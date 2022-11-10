«Не каждая супруга отпустит своего мужчину». Третьяк — о посещаемости матчей КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк выделил причины низкой посещаемости в текущем сезоне КХЛ.

«Не каждая супруга отпустит своего мужчину, когда четыре-пять матчей подряд. Этого не было, впервые такое сейчас. Это и материально… И билет надо покупать. Мы не привыкли к такому ритму. В НХЛ привыкли – у нас нет. Сравнение идёт. Конечно, где-то зрительность падает – не из-за того, что легионеров нет, а из-за того, что действительно сегодня обстановка сложная, вы знаете. Каждый думает о своей семье, как прожить. Естественно, такая ситуация и есть. Наши хоккеисты не привыкли к такой работе, чтобы столько матчей играть. С одной стороны – хорошо, с другой – это надо команду готовить, очень много травмированных, надо ещё посмотреть, как до плей-офф все доживут», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.