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Крикунов о конфликте Фетисова и Третьяка: у них свои разборки, они в Думе рядом находятся

Крикунов о конфликте Фетисова и Третьяка: у них свои разборки, они в Думе рядом находятся
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что карьера главного тренера СКА Романа Ротенберга только начинается и, возможно, специалист сможет достичь уровня великих тренеров Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.

«Сопоставимые ли величины Тарасов, Тихонов и Роман Ротенберг? Ему надо дать какое-то время, ведь он работает только второй год. Пока у него идёт всё очень хорошо. Время всё расставит по местам. Достигнет ли он значимости и уровня этих двух советских тренеров? Мы же не знаем наперёд. В своё время никто не знал ни про Тихонова, ни про Тарасова. Никто не мог заглянуть в будущее и сказать, что они станут такими. Ротенберг только в начале пути. Пока у него всё отлично.

Из-за этого сравнения Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим? У них свои разборки. Они там рядом друг с другом в Думе находятся. У каждого своя точка зрения», — цитирует Крикунова Legalbet.

Напомним, ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал президента ФХР Владислава Третьяка за неуместное сравнение Ротенберга с Тарасовым.

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