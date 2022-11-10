Крикунов о конфликте Фетисова и Третьяка: у них свои разборки, они в Думе рядом находятся

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что карьера главного тренера СКА Романа Ротенберга только начинается и, возможно, специалист сможет достичь уровня великих тренеров Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова.

«Сопоставимые ли величины Тарасов, Тихонов и Роман Ротенберг? Ему надо дать какое-то время, ведь он работает только второй год. Пока у него идёт всё очень хорошо. Время всё расставит по местам. Достигнет ли он значимости и уровня этих двух советских тренеров? Мы же не знаем наперёд. В своё время никто не знал ни про Тихонова, ни про Тарасова. Никто не мог заглянуть в будущее и сказать, что они станут такими. Ротенберг только в начале пути. Пока у него всё отлично.



Из-за этого сравнения Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим? У них свои разборки. Они там рядом друг с другом в Думе находятся. У каждого своя точка зрения», — цитирует Крикунова Legalbet.

Напомним, ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал президента ФХР Владислава Третьяка за неуместное сравнение Ротенберга с Тарасовым.

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