Назаров — о количестве матчей в регулярном чемпионате КХЛ: я бы увеличил до 70–75

Известный тренер Андрей Назаров считает, что количество матчей в КХЛ нужно увеличить ещё больше. Напомним, в этом сезоне-2022/2023 КХЛ каждая команда проведёт по 68 матчей, что является рекордом лиги.



«С интересом прочитал выступление президента ФХР Владислава Третьяка. Владислав Александрович говорит, что не каждая супруга отпустит на хоккей своего мужчину, когда у его любимой команды четыре-пять матчей подряд, да и в нашей лиге пока не привыкли к такому ритму игр.



На мой взгляд как тренера с 15-летним опытом нынешнее количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ вполне приемлемое. Более того, я бы увеличил количество встреч до 70–75. Хоккеист растёт только тогда, когда он играет. В этом плане можно посмотреть, как и сколько играют в НХЛ. Может, у нас билеты на хоккей слишком дорогие? Этот вопрос тоже нужно рассмотреть. Я бы не отодвигал экономическую составляющую в стране на второй план, хотя Владислав Александрович является президентом ФХР и его слово весомое.



А вот на предсезонных турнирах у нас явный перебор матчей. Вот где нужно сокращать количество игр. Слишком много у нас выставочных встреч, не несущих никакого турнирного значения. Можно, условно, вместо 10 предсезонных матчей сыграть пять, а оставшиеся пять перекинуть на регулярку. И мы выходим на 73 игры, это весомый показатель для роста всего хоккея в России в целом. Не забывайте, после этого ещё будет плей-офф. Нужны именно официальные игры, в которых человек будет биться, показывать свои лучшие качества. Тогда и его профессиональный рост мы увидим», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.