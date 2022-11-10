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«Нельзя этого делать». Кожевников — о возможном сокращении лимита в КХЛ

«Нельзя этого делать». Кожевников — о возможном сокращении лимита в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не согласен с решением президента ФХР Владислава Третьяка о снижении лимита на легионеров в КХЛ до трёх хоккеистов.

«Я думаю, в данной ситуации нельзя этого делать. Если бы от нас ещё не уезжали (российские игроки в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), можно было бы. А так, конечно, тяжеловато — надо на ком-то учиться, у нас не так уж много нестандартных игроков. Пять легионеров — это нормально, шесть не надо уже», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, сегодня Третьяк объявил о том, что подал официальное письмо в Министерство спорта с просьбой одобрить снижение лимита на легионеров в КХЛ до трёх человек. В текущем сезоне это ограничение установлено на уровне в пять иностранных хоккеистов.

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