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Кожевников: наверное, Толчинскому надо покопаться в себе

Кожевников: наверное, Толчинскому надо покопаться в себе
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому стоит улучшить свою игру в текущем сезоне КХЛ.

«Звено «Авангарда» Буше — Найт — Ткачёв? Они играют, приносят пользу клубу. Здесь нормальные вещи. А зачем их брали-то? Звено очень хорошее, они там делают погоду. Для этого их брали.

Померк ли Толчинский на их фоне? Это уже, наверное, к себе должны быть вопросы. Жалко, они должны быть ведущими. Но это не зависит от того, что первое звено хорошо играет. Толчинский всё время на площадке, где-то просел, надо в себе, наверное, покопаться, потому что игрок достаточно квалифицированный. Но мастерство-то в чём проявляется? В постоянстве — это самое главное», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В текущем сезоне Толчинский провёл 28 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.

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