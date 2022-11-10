Кожевников: наверное, Толчинскому надо покопаться в себе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому стоит улучшить свою игру в текущем сезоне КХЛ.
«Звено «Авангарда» Буше — Найт — Ткачёв? Они играют, приносят пользу клубу. Здесь нормальные вещи. А зачем их брали-то? Звено очень хорошее, они там делают погоду. Для этого их брали.
Померк ли Толчинский на их фоне? Это уже, наверное, к себе должны быть вопросы. Жалко, они должны быть ведущими. Но это не зависит от того, что первое звено хорошо играет. Толчинский всё время на площадке, где-то просел, надо в себе, наверное, покопаться, потому что игрок достаточно квалифицированный. Но мастерство-то в чём проявляется? В постоянстве — это самое главное», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
В текущем сезоне Толчинский провёл 28 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.
- 10 ноября 2022
-
17:34
-
17:21
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:45
-
16:35
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:25
-
15:13
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:40
-
14:21
-
13:59
-
13:35
-
13:11
-
12:59
-
12:50
-
12:43
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
12:02
-
11:54
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:33
-
11:30