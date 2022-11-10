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«Амур» на своём льду одержал победу в овертайме матча с питерским СКА

«Амур» на своём льду одержал победу в овертайме матча с питерским СКА
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и питерским СКА. Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На 39-й минуте матча счёт открыл хоккеист хабаровчан Артём Гиздатуллин с передачи Кэмерона Ли. Питерский клуб отыгрался в самом начале третьего периода, когда на 43-й минуте в большинстве Марат Хайруллин сравнял счёт с передачи Михаила Воробьёва. Победная шайба в овертайме на счету Михала Йордана.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гиздатуллин (Ли) – 38:36 (5x5)   1:1 Хайруллин (Воробьёв) – 42:20 (5x4)   2:1 Йордан (Гребёнкин) – 60:56 (3x3)

СКА впервые в сезоне проиграл два матча подряд. Питерский клуб потерпел четвёртое поражение в сезоне. Следующий матч питерский СКА проведёт в Новосибирске 12 ноября с «Сибирью». «Амур» на своём льду примет челябинский «Трактор» 14 ноября.

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