«Амур» на своём льду одержал победу в овертайме матча с питерским СКА

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и питерским СКА. Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На 39-й минуте матча счёт открыл хоккеист хабаровчан Артём Гиздатуллин с передачи Кэмерона Ли. Питерский клуб отыгрался в самом начале третьего периода, когда на 43-й минуте в большинстве Марат Хайруллин сравнял счёт с передачи Михаила Воробьёва. Победная шайба в овертайме на счету Михала Йордана.

СКА впервые в сезоне проиграл два матча подряд. Питерский клуб потерпел четвёртое поражение в сезоне. Следующий матч питерский СКА проведёт в Новосибирске 12 ноября с «Сибирью». «Амур» на своём льду примет челябинский «Трактор» 14 ноября.