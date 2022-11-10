Главный тренер молодёжной сборной России: лично для меня Мичков лучше Бедарда

Главный тренер молодёжной сборной России Владимир Филатов рассказал об ожиданиях от турнира «Кубок Будущего», который состоится в Санкт-Петербурге, а также сравнил предполагаемых первых двух номеров предстоящего драфта НХЛ Коннора Бедарда и Матвея Мичкова.
«Что жду от этого турнира? Вообще мы очень рады, что такой турнир проводится, потому что мы знаем, что в современных реалиях это, наверное, лучшее, что может быть. Мы готовимся в любом случае. Мы же не знаем, когда нас запустят на международную арену, поэтому проведение этих турниров… Держать ребят в тонусе, собирать, обозначать наши пожелания, требования, чтобы они их не забывали и на практике применяли.
Возможное сокращение лимита? У нас есть прекрасные примеры Бусыгина, Ярового, Евсеева, ряда других спортсменов, которые получили шанс, зацепились и играют одну из основных ролей в своих командах. Поэтому молодёжь всегда есть, была и будет в нашей стране. Главное, чтобы давали возможность играть.
Мичков? Как минимум в МХЛ ему уже не надо играть, на мой взгляд, это точно. Он уже перерос эту лигу, и перерос давно. В ВХЛ он выглядит здорово, он лидер команды, больше всех очков набирает. КХЛ – более тяжёлая и конкурентоспособная лига. Я думаю, что он и там себя проявит. Вопрос времени. Кто лучше – Бедард или Мичков? Лично для меня Мичков лучше Бедарда», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 ноября 2022
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