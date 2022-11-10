Дубль Горшкова помог «Адмиралу» обыграть «Трактор» и продлить победную серию

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Трактором». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дублем за «Адмирал» отметился нападающий Александр Горшков. Одну из своих шайб форвард забросил уже на 47-й секунде встречи – этот гол оказался победным. Также Горшков забросил шайбу на 59-й минуте матча в пустые ворота. Ещё одна шайба «моряков» на счету форварда Рудольфа Червены. Голкипер «Адмирала» Александр Лазушин записал на свой счёт сухой матч, отразив все 34 броска по воротам.

«Адмирал» продлил победную серию до четырёх матчей. Повторный матч между этими командами состоится во Владивостоке 12 ноября.