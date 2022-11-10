«Уже 20 часов летаем, ноги затекают». Р. Ротенберг — о двух поражениях СКА подряд

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на тяжёлый график и усталость в матче с «Амуром» (1:2 ОТ).

«Хабаровск с победой, полный дворец, думаю, что все рады. Серьёзный соперник, боевая игра. В третьем периоде мы добавили. Понятно, что мы не самые свежие. Продолжаем работать, тренироваться. Играем сейчас теми, кто есть. Много кто из ребят сейчас не играет. В то же время не ищем оправданий. Даже на фоне усталости, в любом состоянии мы должны быть лучшими всегда. Не имеет значения, выспались мы, поели, летели… Уже 20 часов летаем после игры с «Магнитогорском». Это жизнь, и это делает нас сильнее. Нам чем хуже, тем лучше. Продолжаем работать, будем сильнее. Готовимся к следующей игре в Новосибирске. Нам ещё лететь пять часов. Летим, тренируемся, выйдем уже в таком состоянии, как на последний бой. Чтобы уже не давать шансов сопернику. В то же время смотрим в будущее, ждём всех наших игроков, которые пока не могут принимать участия в матчах. Работаем дальше. Будем сильнее.

Проявили характер. Довольны тем, что заработали боевое очко. Дальше, конечно, недовольны, мы никогда не бываем довольны поражением. Но без поражений не бывает побед. Нам надо лучше работать, не искать оправданий. Сами виноваты. В плей-офф тоже будет непросто, там тоже через день матчи тяжелейшие, бывает и три-четыре овертайма, вылет в ночь. Нужно быть ко всему готовыми. Эта серия на Дальнем Востоке делает нас сильнее. Когда мы свежие, быстро двигаемся, организованно играем, мы видим результат. Сейчас нам сложнее. Для нас это хорошо, что сейчас такие сложности. Чем хуже, тем лучше для команды в целом. Надо это пройти.

Когда команда летает 20 часов, ноги затекают. У нас энергозатратный хоккей, наш козырь – скорость. Но когда ноги не бегут… Здесь нет никакого спада. Причины в том, что мы сами должны быть лучшими в любом состоянии. Ночью разбуди – мы должны выйти и сыграть свою лучшую игру, иначе можно миллион оправданий найти», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА впервые в сезоне уступил во втором матче кряду. Всего питерский клуб потерпел лишь четвёртое поражение в текущем сезоне.