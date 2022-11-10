Р. Ротенберг о штрафе Хуснутдинова: там не было… Может, КХЛ возить трёх главных арбитров?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что одному из главных арбитров встречи было тяжело качественно обслуживать матч в одиночку после травмы коллеги. В середине матча судье Максиму Сидоренко разбили голову шайбой после броска защитника хозяев Руслана Педана.

«Кстати, пожелаем здоровья арбитру, которому шайба попала в голову. Арбитры же тоже летают, они тоже летели 20 часов. Тяжело, даже шайба в голову попадает как результат. Это хоккей. Пожелаем здоровья арбитру, чтобы он вышел на следующую игру и чтобы ему в голову не бросали шайбу. Игрокам надо быть осторожней.

Удаление Хуснутдинова? Там не было… С моей точки зрения, подбил клюшку. Судьи тоже летают, как и игроки. Не комментирую судейство, они наверняка сами разберут эпизод, поговорят. Но в тот момент остался только один главный судья, ему тяжело было, конечно. Должно быть два главных арбитра. Может, КХЛ возить трёх главных арбитров – одного в резерве на случай таких ситуаций? Потому что в этих случаях сразу качество падает. Пожелаем здоровья главному арбитру, чтобы он долетел домой в целости и сохранности», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.