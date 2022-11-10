Главный арбитр КХЛ сообщил о самочувствии судьи Сидоренко после попадания шайбы в голову

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о состоянии судьи Максима Сидоренко после попадания шайбы в голову в матче «Амур» — СКА.

«Нельзя сказать, что состояние нормальное. Максиму сделали КТ и МРТ, пытались исключить диагноз перелома, но он всё-таки есть. От себя могу сказать, что ближайшие несколько матчей Максим пропустит, прямое попадание шайбы сказалось. Посмотрим, как будет проходить восстановление, желаем нашему товарищу и коллеге здоровья. Он мужественно выдержал, спасибо и коллегам, которые отработали матч до конца. Но втроём, конечно, современный хоккей судить сложно», – сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Сидоренко получил травму в середине второго периода в результате попадания шайбы в голову после броска защитника «Амура» Руслана Педана. Арбитр не смог продолжить встречу.