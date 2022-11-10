Тренер «Салавата Юлаева»: впервые вижу такую профессиональную атмосферу внутри команды

Обладатель Кубка Гагарина и тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов рассказал об атмосфере внутри команды и поделился секретами успеха уфимцев в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У нас была очень тяжёлая, но качественная предсезонка, поэтому в чемпионат входили небыстро, чередовали победы с поражениями. Плюс летние потери легионеров и масштабное омоложение. Как итог — ожидания от «Салавата Юлаева» не были высокими, наши акции специалисты занизили. Отсюда, наверное, и нынешнее удивление. Не все верили, что новый «Салават» сможет остаться в числе лидеров нашего хоккея.

Верил ли в успех тренерский штаб? Да, с первых дней летнего лагеря была вера в нашу команду. С самого начала главный тренер «Салавата» Виктор Козлов отмечал отношение игроков к своей работе, к нагрузкам, к взаимодействию с нашим штабом. Честно говоря, впервые в роли тренера вижу такую профессиональную атмосферу внутри команды. Речь о балансе отношений между опытными и молодыми хоккеистами, чётком выполнении игрового задания, которое предлагает главный тренер и весь его штаб. Как следствие — рост команды и всей организации «Салават Юлаев».

Нас радует, что в Уфе ажиотаж, болельщики довольны, все разговоры — о «Салавате». Но нужно понимать, что сезон только начался и наша главная задача — выйти на пик своих возможностей ближе к весенней части турнира. Поэтому никакой эйфории у нас нет, все главные вызовы впереди», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru.

После 27 матчей текущего сезона «Салават Юлаев» занимает первую строчку в таблице Восточной конференции. Уфимский клуб одержал девять побед в последних 12 матчах.