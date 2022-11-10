«Адмирал» — открытие сезона? Никакое мы не открытие». Тамбиев — об игре своей команды

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Трактором» (3:0) и оценил состояние своих подопечных после матча со СКА (3:1).
«Неплохая игра в нашем исполнении. Немножко побаивались, что после СКА не хватит сил и эмоций. Моментами это было видно. Игры идут через день, ребята – живые люди. Они молодцы, что проявили характер. Где не получалось играть системно – возвращались в систему, и это помогало во многих моментах. Концовку отыграли солидно и довели дело до победы. Лазушин сыграл на ноль, и это придаст Саше дополнительной уверенности.
«Адмирал» – открытие сезона? Никакое мы не открытие. По весне всё будет видно. Сейчас что говорить? Даже нет времени порадоваться и поулыбаться. Системный хоккей «Адмирала»? Мы очень много уделяем внимание системе игры. Это основа основ. Москва не сразу строилась, и главное, чтобы та система, которая нужна, работала и приносила результат», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.
После победы «Адмирал» с 36 набранными очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 10 ноября 2022
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