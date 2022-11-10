Главный тренер «Трактора» Гатиятулин назвал причины поражения от «Адмирала»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (0:3) и рассказал, что нужно сделать перед повторным матчем этих команд.

«Понимали, в какой хоккей играет соперник. Дома был примерно такой же по содержанию матч. Вязкая игра, плотная борьба в средней зоне, насыщенная оборона у «Адмирала». Приходилось это преодолевать. Где-то ошиблись, соперник этим воспользовался и наказал. И, конечно, не смогли свои моменты воплотить в голы.

У каждого звена были моменты. В конце перешли на игру в три звена. Повторюсь, моменты были неплохие, но чуть не хватило наглости в игре перед воротами, чтобы забить этот «рабочий» гол.

В чём проблема «Трактора» в первых периодах? В реализации моментов. Надо больше концентрироваться на завершении, идти на ворота, выходить из-под опеки.

Как переключиться после такого поражения, когда времени очень мало? В первую очередь – разобрать ошибки, поправить игру. Правильно подготовиться. Это мы сделаем. Объясним, в чём нужно ещё прибавить», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

«Трактор» после сегодняшнего поражения остался с 27 очками в активе и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч челябинцы сыграют также с «Адмиралом» во Владивостоке 12 ноября.